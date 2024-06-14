Медики одеської екстренки просять президента забронювати співробітників: як підписати петицію

Петиція підготовлена незалежною профспілковою організацією Одеського обласного Центру екстреної медичної допомоги та подана від імені лікарки з медицини невідкладних станів Підстанції №5 Єлизавети Чурилової.

Щодня бригади “швидкої допомоги” в кожній області роблять по тисячі виїздів до наших співгромадян, рятують, допомагають, лікують! Якщо нас не буде, хто ліквідовуватиме наслідки прильотів?

Хто буде на місці виклику за 5 хвилин, хто почне сортування поранених і доставку їх до лікарень, хто прийматиме пологи в каретах швидкої, хто рятуватиме людей від інфарктів, інсультів, травм і захворювань! – ідеться в тексті звернення до президента.

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Працівники одеської швидкої звертаються до колег, а також до всіх українців, яким не байдужа доля Екстренки:

– Будь ласка, пройдіть верифікацію на сайті Президента і підпишіть петицію якомога швидше. Питання бронювання лікарів, фельдшерів, диспетчерів, санітарів, медичних техніків і водіїв центрів ЕМД і МК має бути піднято на найвищий рівень і вирішено на користь народу України.

Підписати петицію можуть не тільки медики, але й всі громадяни України. Для цього потрібно перейти за посиланням на сайт президента, веріфікувати особистість, та віддати свій голос за петицію.

Нагадаємо, місяць тому “Одеське життя” висвітлювало проблеми швидкої в Одесі. Уже тоді співробітники били на сполох: якщо керівництво впритул не займеться розв’язанням питання з бронюванням, буквально через місяць місто ризикує залишитися взагалі без швидкої допомоги.

Нещодавній конфлікт медиків швидкої з ТЦК Київського району засвідчив, що ситуація не тільки не покращилася, а навпаки, пішла за найгіршим сценарієм – через відсутність броні для працівників медики і водії або підуть воювати, або звільняться.