Працівниць одеського музею одягнули в дизайнерську уніформу відомого бренду

Працівниць одеського музею одягнули в дизайнерську уніформу відомого бренду

Одеський музей західного та східного мистецтва продовжує отримувати подарунки до 100-річного ювілею. Спеціальну уніформу для наглядальниць залів розробив український бренд BlackSeaTribe.

Про це повідомили у Facebook музею.

Нова уніформа створена спеціально до сторіччя Одеського музею східного і західного мистецтва і підкреслює важливість цієї події.

До теми: До 100-річного ювілею одеського музею Укрпошта випустила марку

“Ми прагнули створити сучасну форму, яка б гармонійно підкреслювала силуети працівниць”, – розповідає засновниця BlackSeaTribe Катерина.

Працівниці одеського музею в дизайнерській уніформі

Уніформа, виготовлена зі зручної джинсової тканини з фірмовим логотипом музею, поєднує класичний стиль світлого верху і темного низу з сучасними елементами.

Мета колаборації – нагадати про важливість підтримки українських культурних установ, які, незважаючи на війну, продовжують функціонувати, зазначили в команді проєкту.

Своє 100-річчя Одеський музей західного і східного мистецтва відсвяткував 8 червня. Заснований 1924 року, цей заклад пережив Другу світову війну і зараз продовжує функціонувати в умовах російського вторгнення в Україну. Про те, як працює музей в умовах війни, що зберігається в його сховищах і де перебуває його золотий фонд, “Одеське життя” докладно розповіло у статті: Порожні зали та картини в упаковках: чому вся колекція одеського музею опинилася за кордоном

Фото: Одеський музей східного і західного мистецтва

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