Зеленський відвідав одеський шпиталь та нагородив поранених бійців (відео)

Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

У шпиталі на лікуванні перебувають військові, які отримали поранення на херсонському напрямку. Зеленський разом з прем’єр-міністром Нідерландів відвідав бійців, подякував їм за сміливість та відвагу, з якою вони боронять нашу країну від ворога.

Бійці з рук президента отримали державні нагороди за вірну службу народу України.

На запитання Зеленського, чи потрібно щось пораненим військовим, вони забажали зробити спільне фото.

Я вважаю і завжди вважав, що люди – це найголовніше. А потім іде зброя. і я вважаю, що наша зброя – це наші люди. Я дякую кожному лікарю, кожній медичній сестриці, –

сказав Зеленський.

Я завжди казав, що Україна переможе. А тепер після цього візиту і бачачи вас зокрема, я впевнений, що Україна дійсно переможе. Завдяки тому, що українці роблять на фронті, завдяки гуманізму і тому, що роблять лікарі – лікуючи, підтримуючи, я абсолютно впевнений що це станеться завдяки таким людям як ви.

Я пишаюся, що можу це сказати вам, –