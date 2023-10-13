Зеленський відвідав одеський шпиталь та нагородив поранених бійців (відео)

Сьогодні, 13 жовтня, Одесу відвідав Володимир Зеленський, де він провів зустріч з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. А також відвідав шпиталь та нагородив поранених військових.
Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.
У шпиталі на лікуванні перебувають військові, які отримали поранення на херсонському напрямку. Зеленський разом з прем’єр-міністром Нідерландів відвідав бійців, подякував їм за сміливість та відвагу, з якою вони боронять нашу країну від ворога.
Бійці з рук президента отримали державні нагороди за вірну службу народу України.
На запитання Зеленського, чи потрібно щось пораненим військовим, вони забажали зробити спільне фото.
Я вважаю і завжди вважав, що люди – це найголовніше. А потім іде зброя. і я вважаю, що наша зброя – це наші люди. Я дякую кожному лікарю, кожній медичній сестриці, –
сказав Зеленський.
Я завжди казав, що Україна переможе. А тепер після цього візиту і бачачи вас зокрема, я впевнений, що Україна дійсно переможе. Завдяки тому, що українці роблять на фронті, завдяки гуманізму і тому, що роблять лікарі – лікуючи, підтримуючи, я абсолютно впевнений що це станеться завдяки таким людям як ви.
Я пишаюся, що можу це сказати вам, –
сказав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
Окрім шпиталю, Зеленський і Рютте відвідали морський порт та пошкоджений Морвокзал, куди 25 вересня влучила ракета. Також обговорили посилення систем української ППО, безпеку експортного коридору в Чорному морі та інші кроки щодо співпраці України й Нідерландів.
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