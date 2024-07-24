Пожежі в Одеській області: згоріли житлові будинки та дачі (відео)

Пожежі в Одеській області: згоріли житлові будинки та дачі (відео)

На Одещині через спеку та необережне поводження з вогнем продовжують вирувати пожежі, внаслідок яких знищуються гектари землі та страждають житлові споруди.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Так протягом дня, 23 липня, рятувальники міста та області 44 рази залучалися на ліквідацію пожеж у природних екосистемах, унаслідок яких знищено понад 25 гектарів української землі, три житлові будинки та 5 надвірних споруд, пошкоджено 2 житлових та 7 дачних будинків.

Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику в селі Чеботарівка Одеського району та за межами села Бурдівка Роздільнянського району. Крім цього, суха трава горіла в трьох районах міста Одеси.

На щастя, загиблих і постраждалих людей – на жодній із пожеж – немає.

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Ймовірна причина пожеж – “необережне поводження з вогнем невстановленою особою”.

Рятувальникам вдалося врятувати від вогню 5 приватних житлових будинків і 32 дачні будинки.

 

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