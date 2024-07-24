Пожары в Одесской области: сгорели жилые дома и дачи (видео)

Пожары в Одесской области: сгорели жилые дома и дачи (видео)

В Одесской области из-за жары и неосторожного обращения с огнем продолжают бушевать пожары, в результате которых уничтожаются гектары земли и страдают жилые постройки.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Так в течение дня, 23 июля, спасатели города и области 44 раза привлекались на ликвидацию пожаров в природных экосистемах, в результате которых уничтожено более 25 гектар украинской земли, три жилых дома и 5 надворных построек, повреждены 2 жилых и 7 дачных домов.

Подразделения работали по повышенному номеру вызова в селе Чеботаревка Одесского района и за пределами села Бурдовка Раздельнянского района. Кроме этого, сухая трава горела в трех районах города Одессы.

К счастью, погибших и пострадавших людей — ни на одном из пожаров — нет.

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Вероятная причина пожаров — «неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом».

Спасателям удалось спасти от огня 5 частных жилых домов и 32 дачных дома.

 

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