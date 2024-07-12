На Одещині вирують пожежі в екосистемах: є постраждалі (відео)

Як повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області, тільки протягом минулих двох діб рятувальники залучалися понад 100 разів на гасіння сухої рослинності, унаслідок чого було знищено близько 120 гектарів української землі.

За інформацією рятувальників, від початку літа в Одеському регіоні сталося 794 пожежі, знищено 316 гектарів землі.

Спекотна погода та людська недбалість – основні причини цього лиха. Страждає не тільки екосистема, а й люди.

Так, учора, в Білгород-Дністровському районі загорілося сміття сміття, чагарники і занедбана будівля в селі Попаздра. Ймовірна причина пожежі – викинутий недопалок або сірник. Збитки – встановлюються.

Під час самостійного гасіння пожежі постраждав 69-річний чоловік. Його з опіками нижніх кінцівок у стані середньої тяжкості госпіталізували до місцевої лікарні.

Від ДСНС Одеси залучалися 1 одиниця техніки та 4 рятувальники, від Місцевої пожежної команди “Шабо” – 1 одиниця техніки та 3 чоловіки особового складу.

Ще одну пожежу вчора гасили за межами села Гвардійське біля Одеси. Горіла суха трава та лісосмуга. Пожежа почалася близько полудня, а ліквідувати її вдалося тільки о 23:40. Підрозділи працювали за підвищеним номером виклику.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленою особою. Збитки – встановлюються. Від ДСНС залучалися 10 одиниць техніки та 40 рятувальників.

Під час самостійного гасіння пожежі в селі Вигода під Одесою вчора, 10 липня, постраждав чоловік 1973 року народження. Він звернувся до медзакладу з рваною раною руки.

Пожежа поширилася на загальній площі 2,5 Га, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок, гараж, дворову споруду та знищено дерев’яну дворову споруду. Врятовано 10 житлових будинків та 350 га пшениці.

Від ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 13 рятувальників, від місцевої пожежної команди “Вигода” – 1 одиниця техніки та 3 особи особового складу.

Причиною пожежі рятувальники називають необережне поводження з вогнем.

У Татарбунарах під час самостійного гасіння сухої трави, що загорілася на своїй ділянці, постраждала постраждала 26-річна місцева жителька. З діагнозом отруєння продуктами горіння її каретою швидкої допомоги доправлено до лікарні.

В Одеському регіоні – надзвичайний рівень пожежної небезпеки

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі та області очікується надзвичайний (V класу) рівень пожежної небезпеки.

У ДСНС нагадують, що пожежі сухої рослинності можуть легко перекинутися на житлові будинки, спричиняючи серйозні матеріальні втрати та загрожуючи життю людей.

Громадян закликають бути свідомими та дбати про правила пожежної безпеки на відкритих територіях, адже 90% пожеж на відкритій місцевості утворюються саме через людську недбалість.

Правила пожежної безпеки на відкритих територіях:

не розкладайте там костриці;

не кидайте на землю сірники, недопалки, пляшки та шматки скла;

не випалюйте суху траву, листя та сміття;

не залишайте багаття непогашеним, а краще взагалі утримайтеся від його розкладання.

у разі виявлення пожежі, яку ви не можете подолати власноруч, телефонуйте на лінії 101 або 102.