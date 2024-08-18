Погода в Одесі: наскільки спекотним буде понеділок 19 серпня

Завтра, у понеділок, 19 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується суха та спекотна погода. Вдень стовпчики термометрів можуть піднятися до 32-35°С.
Прогноз погоди в Одесі на 19 серпня
Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 22-24°С, вдень 30-32°С.
Температура морської води 22-23°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 19 серпня
По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 19-24°С, вдень 30-35°С.
На автошляхах області видимість добра.