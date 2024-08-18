Масштабна пожежа на Одещині: горіли дачні будинки, постраждала жінка (фото, відео)

Як повідомили у прес-службі обласного управління ДСНС, близько 5 години знадобилося пожежникам, щоб повністю ліквідувати масштабну пожежу площею 10 гектарів.

На пожежі отримала опіки жінка 1948 року народження, яка намагалася самостійно загасити загоряння. Її госпіталізували до медичного закладу.

У ДСНС нагадують про необхідність дотримуватися правил безпеки під час перебування на природі та відкритих територіях, оскільки ймовірність масштабних пожеж через спеку зараз дуже висока.

Якщо ж ви не впевнені у своїх силах і бачите, що пожежа швидко поширюється – не намагайтеся самостійно її ліквідувати, а одразу телефонуйте «101», нагадують рятувальники.</span >

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