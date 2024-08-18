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Масштабна пожежа на Одещині: горіли дачні будинки, постраждала жінка (фото, відео)

Масштабна пожежа на Одещині: горіли дачні будинки, постраждала жінка (фото, відео)

У суботу вдень, 17 серпня 2024 року, в селі Сербка Березовського району Одеської області горіла суха трава та 15 дачних будинків та житлових споруд.

Як повідомили у прес-службі обласного управління ДСНС, близько 5 години знадобилося пожежникам, щоб повністю ліквідувати масштабну пожежу площею 10 гектарів.

Масштабний пожежа на Одещині

Пожежа у селі Сербка на Одещині

Горіли дачні будинки в Одеській області data-lazy-srcset=

На пожежі отримала опіки жінка 1948 року народження, яка намагалася самостійно загасити загоряння. Її госпіталізували до медичного закладу.

У ДСНС нагадують про необхідність дотримуватися правил безпеки під час перебування на природі та відкритих територіях, оскільки ймовірність масштабних пожеж через спеку зараз дуже висока.

Якщо ж ви не впевнені у своїх силах і бачите, що пожежа швидко поширюється – не намагайтеся самостійно її ліквідувати, а одразу телефонуйте «101», нагадують рятувальники.</span >

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