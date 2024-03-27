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Пожежа в одеській висотці: евакуювали 8 осіб і врятували свійського улюбленця (фото)

Пожежа в одеській висотці: евакуювали 8 осіб і врятували свійського улюбленця (фото)

Сьогодні вдень, 27 березня, в Одесі горіла житлова висотка на вулиці Валерія Самофалова (колишня Каманіна) у Приморському районі міста. Рятувальники евакуювали з дому 8 людей та врятували собачку.

За інформацією управління ДСНС в Одеській області, на місці події пожежники встановили, що квартира на 16-му поверсі 25-поверхового житлового будинку спалахнула відкритим полум’ям. А очевидці повідомляють у соцмережах, що пожежі передував сильний вибух.

Рятувальники працювали за підвищеним номером виклику. Їхню роботу ускладнювало значне задимлення.

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Через незадимлювальну сходову клітину рятувальниками евакуйовано 8 людей. Також під час пожежі з палаючої квартири врятовано песика.

На пожежі в Одесі врятували собачку

Менш як за годину рятувальники повністю ліквідували пожежу на загальній площі 30 квадратних метрів. Постраждалих та жертв немає.

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Причина пожежі, збитки та деталі встановлюються.

Раніше ми розповідали, що одесит посварився з дружиною та підпалив квартиру з її донькою.

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