Пожежа в одеській висотці: евакуювали 8 осіб і врятували свійського улюбленця (фото)

За інформацією управління ДСНС в Одеській області, на місці події пожежники встановили, що квартира на 16-му поверсі 25-поверхового житлового будинку спалахнула відкритим полум’ям. А очевидці повідомляють у соцмережах, що пожежі передував сильний вибух.

Рятувальники працювали за підвищеним номером виклику. Їхню роботу ускладнювало значне задимлення.

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Через незадимлювальну сходову клітину рятувальниками евакуйовано 8 людей. Також під час пожежі з палаючої квартири врятовано песика.

Менш як за годину рятувальники повністю ліквідували пожежу на загальній площі 30 квадратних метрів. Постраждалих та жертв немає.

Причина пожежі, збитки та деталі встановлюються.

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