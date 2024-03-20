В одеській багатоповерхівці сталася смертельна пожежа: є постраждалі

Зима не здається: на півночі Одеської області випав сніг (фото) Весна поманила пару днів теплом і сонцем і здалася, а непогожа зимова погода знову владно нагадала про себе. І поки в Одесі не припиняються дощі, на півночі Одеської області випав сніг. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Як працюватимуть одеські школи та садки, які не мають укриттів: нове рішення Майже 200 навчальних закладів Одеси мають укриття. Решта ж використовують укриття, розташоване в іншій будівлі, іноді на відстані більш ніж 200-400 метрів. А «загроза балістики» під час повітряних тривог в останні кілька днів почастішала… У зв’язку з цим у мерії прийнято рішення: заклади, які не мають ні власного, ні поруч діючого укриття – а це дві школи та кілька десятків садків – до весняних канікул працюватимуть виключно дистанційно. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Південь Одещини засипало снігом: про що слід пам’ятати водіям (фото, відео) Зважаючи на все, справжня весна не поспішає відвідати наш регіон: у той час як в Одесі вже не перший день йдуть дощі, на півдні Одеської області, зокрема, в Ізмаїлі, Болграді та Арцизі, сьогодні вранці, 19 березня, випав сніг. У зв’язку з цим водіїв закликають бути особливо обережними на дорогах. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ