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В одеській багатоповерхівці сталася смертельна пожежа: є постраждалі

В одеській багатоповерхівці сталася смертельна пожежа: є постраждалі

Уранці, 20 березня, в Одесі на Добровольського спалахнула квартира в багатоповерхівці, деяких мешканців довелося евакуювати. На місці пожежі виявлено тіло 63-річної жінки.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що відкритим полум’ям охоплена квартира на 7-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на Добровольського. Площа пожежі близько 30 м кв.

На місці працювали 7 пожежних машин і 29 пожежників. Для повної ліквідації пожежі рятувальникам знадобилася майже година.

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Через сильне задимлення шістьох мешканців будинку довелося евакуювати. Постраждала одна людина, яку з ознаками “отруєння продуктами горіння” передано медикам.

На місці пожежі виявлено тіло господині квартири, 1961 року народження.

Причина пожежі та збитки – встановлюється.

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