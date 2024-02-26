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Одесит посварився з дружиною і підпалив квартиру з її донькою

Одесит посварився з дружиною і підпалив квартиру з її донькою

У Приморському районі під час сварки з дружиною одесит підпалив її квартиру. Унаслідок пожежі постраждала 20-річна донька господині.

Побутова трагедія сталася в неділю, 25 лютого, у Приморському районі на вулиці 10-го Квітня.

Як повідомили в регіональному управлінні ДСНС, о 18:11 до Служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення у квартирі.

По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено загоряння домашнього майна на площі 0,5 м кв. Мешканці будинку самостійно загасили вогонь ще до прибуття рятувальників.

Унаслідок пожежі отримала опіки ніг 20 річна дівчина, яку в стані середньої тяжкості госпіталізовано до лікарні.

У ДСНС зазначили, що ймовірна причина пожежі – підпал.

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Подробиці про трагедію, яка трапилася під час сімейної сварки, розповіло видання Думская.

Посилаючись на свої джерела видання повідомляє, що під час п’янки одесит посварився з дружиною, облив квартиру уайт-спіритом і підпалив.

Унаслідок пожежі постраждала 20-річна донька дружини, дівчину з сильними опіками забрали в лікарню.

Палія затримали. Що стало причиною такого бурхливого конфлікту – поки що не відомо.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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