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За участю одеських морпіхів було звільнене село на Донеччині (відео)

За участю одеських морпіхів було звільнене село на Донеччині (відео)

Морські піхотинці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського разом з морпіхами 36-ї ОБМП ім. контрадмірала Михайла Білинського, 37-ї ОБМП та 38-ї ОБМП звільнили село Урожайне. 

Про це повідомляють на сторінці 35-ї бригади.

Разом з побратимами 38-ї окремої бригади морської піхоти, а також за участі інших підрозділів Сил оборони України в рамках контрнаступальних дій звільнили черговий населений пункт – Урожайне що на Донеччині, –

йдеться у повідомленні.

Як зазначив спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, село Урожайне Донецької області — одне з вузлів опору другої лінії оборони російської армії на півдні Донбасу.

Нагадаємо, раніше морські піхотинці 35-ї бригади звільнили село Сторожове на Донеччині. Село знаходилось в окупації з березня 2022 року.

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