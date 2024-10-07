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Популярний поїзд з Одеси змінює маршрут: пасажирам пропонують пересадку

Популярний поїзд з Одеси змінює маршрут: пасажирам пропонують пересадку

«Укрзалізниця» змінює маршрут поїзда №148/147, що прямує за маршрутом Одеса – Київ. Через ремонтні роботи на залізниці, поїзд йтиме в обхід Черкас і Борисполя. Щоб дістатися до цих міст, пасажирам пропонують скористатися приміськими поїздами.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

У компанії зазначили, що зміни діятимуть:

для рейсів із відправленням з Одеси – з 22 жовтня до 3 грудня;
для рейсів із відправленням із Києва – з 23 жовтня до 4 грудня.

«Завершення ремонтів і повернення до попередніх графіків і маршрутів очікується 5 грудня з Одеси. І з 6 грудня – з Києва», – зазначив перевізник.

Пасажирам, які прямують з Одеси до Києва та зворотно, слід знати, що прибуття до Києва зміниться і буде о 09:10. Зворотно поїзд вирушатиме з Києва о 16:55, прибуваючи до Одеси о 6:13.

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Як дістатися до Черкас і Борисполя

У цей період пасажири, які планують прямувати з Одеси до Черкас, зможуть пересісти на станції Ім. Т. Шевченка з поїзда №148/147 на приміський поїзд №6022 Ім. Т. Шевченка – Черкаси.

У зворотний бік пасажири з Черкас зможуть подорожувати приміським поїздом № 6029 Черкаси – Ім.Т.Шевченка та здійснити пересадку на рейс №147/148 до Одеси.

Пасажири, які планують їхати із селища Гребінки та Борисполя до Одеси, зможуть скористатися пересадкою на станції Київ-Пас. із приміського поїзда №6819 Гребінка – Київ на поїзд №105 до Одеси.

У зворотний бік пасажири можуть дістатися до Києва поїздом №106 з подальшою пересадкою на поїзд №6804 Київ – Гребінка.

Нагадаємо, зустрічати поїзди, що прибувають із Києва до Одеси, як і раніше, буде мелодія пісні Леоніда Утьосова «У Чорного моря», а не пісня MONATIK «А що?».

 

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