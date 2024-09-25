Пісню Монатіка на залізничному вокзалі Одеси скасували

Про те, що фірмовий поїзд №105/106 «Чорноморець» Київ – Одеса – Київ відправлятиметься і прибуватиме на кінцеві станції під композицію «А що?», тиждень тому повідомив виконавець хіта Дмитро Монатік. За його словами, пісня «стала народним гімном для одеситів і гостей Одеси».

Однак новина викликала шквал критики з боку одеситів і бурхливі обговорення в соціальних мережах. Містяни дивуються, навіщо міняти пісню «У Чорного моря», яка звучить роками, тим паче, що зараз вона грає без російськомовного тексту – одна мелодія.

Начальник Одеського вокзалу Олег Кудашкін повідомив, що не отримував жодних письмових розпоряджень щодо заміни пісні, а походження інформації про зміну композицій назвав «сарафанним радіо».

За його словами, змінювати легендарну пісню Утьосова на трек Monatik «А що?» і не планували.

«Особисто моя думка як одесита: це неправильно. Багато хто знає легенду про те, що 1951 року в готелі «Лондонський» композитор Модест Табачников на серветці накидав музику до пісні «У Чорного моря». Це знакова для Одеси постать, і я не думаю, що зараз, у такий важкий воєнний час, потрібно займатися заміною неофіційного гімну Одеси, під який десятиліття одесити повертаються в рідне місто», – зазначив Олег Кудашкін.

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