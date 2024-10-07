Новости Одессы и Одесской области

Популярный поезд из Одессы меняет маршрут: пассажирам предлагают пересадку

Популярный поезд из Одессы меняет маршрут: пассажирам предлагают пересадку

«Укрзалізниця» меняет маршрут поезда №148/147, следующего помаршруту Одесса – Киев. Из-за ремонтных работ на железной дороге, поезд будет идти в обход Черкасс и Борисполя. Чтобы добраться до этих городов, пассажирам предлагают воспользоваться пригородными поездами.

Об этом сообщили в «Укрзалізниці».

В компании отметили, что изменения будут действовать:

  • для рейсов с отправкой из Одессы – с 22 октября по 3 декабря;
  • для рейсов с отправкой из Киева – с 23 октября по 4 декабря.

«Завершение ремонтов и возвращение к предыдущим графикам и маршрутам ожидается 5 декабря из Одессы. И с 6 декабря – из Киева», – отметил перевозчик.

Пассажирам, следующим из Одессы в Киев и обратно следует знать, что прибытие в Киев изменится и будет в 09:10. Обратно поезд будет отправляться из Киева в 16:55, прибывая в Одессу в 6:13.

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Как добраться до Черкасс и Борисполя

В этот период пассажиры, которые планируют следовать из Одессы в Черкассы, смогут пересесть на станции Им. Т. Шевченко из поезда №148/147 на пригородный поезд №6022 Им.Т.Шевченко — Черкассы.

В обратную сторону пассажиры из Черкасс смогут путешествовать пригородным поездом № 6029 Черкассы – Им.Т. Шевченко и осуществить пересадку на рейс №147/148 в Одессу.

Пассажиры, которые планируют ехать из поселка Гребенки и Борисполя в Одессу, смогут воспользоваться пересадкой на станции Киев-Пасс. из пригородного поезда №6819 Гребенка — Киев на поезд №105 в Одессу.

В обратную сторону пассажиры могут добраться до Киева поездом №106 с последующей пересадкой на поезд №6804 Киев – Гребенка.

Напомним, встречать пребывающие из Киева в Одессу поезда по-прежнему будет мелодия песни Леонида Утесова «У Черного моря», а не песня MONATIK «А що?».

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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