Попри виклики війни: в Одесі пройшло джазове свято (фото)

Традиційно нагородження переможців джазового конкурсу відбувалося під час Odesa Jazz Fest, однак війна внесла свої корективи. У 2022 році премія та фестиваль не проводилися. Але вже у 2023 році організатори вирішили відновити премію, адже нові таланти потребують підтримки.

«Попри всі виклики, попри жах війни діти продовжують жити у рідному місті, в Україні, продовжують навчатися, з’являються нові музиканти, народжуються нові імена. Лишати їх можливості спробувати, проявити себе – було б не правильним. Бо їм тут жити, їм творити, їм формувати простір музики і імпровізації та нову культурну парадигму країни. І саме це майбутнє заради наших дітей виборюють наші захисники», – зазначила Олена Павлова, член журі та співорганізаторка концерту.

1 грудня в Театрі ляльок відбувся вечір «JAZZОВА РАПСОДІЯ». Разом із відомими музикантами виступили лауреати премії Кузнецова, серед них – вокальний колектив VELVET VOICES, вокалістки Анастасія Михайлова і Азгуш Хачатрян, гітарист В’ячеслав Літовченко. Серед учасників – чарівний голос Анастасії Букіної, енергійний Вадим Бессараб із Театральним бендом, гітарист – віртуоз Віталій Ткачук, Альбіна Теплицька, Моніка Рафаелян, сестри Безюльови. Особливий виступ подарувала чемпіонка світу зі степу Анастасія Павлішина.

Концерт був повністю благодійним – жодний музикант не отримав гонорару. Театр ляльок надав сцену та служби для проведення концерту, а сусідній театр Василька – всебічну технічну допомогу. Під час події вдалося зібрати 16280 грн. Зібрані кошти були передані волонтерській групі Наталії Чижикової, яка опікуються пораненими воїнами.

«Завдяки чудовому концерту, котрий організували Олена Павлова, Настя Букіна та Вадим Бессараб були зібрані гроші на контейнери для апаратів вакуумної терапії – найцінніше, що зараз є для лікування ран. Ще ми придбали для пораненого воїна милицю «Вільні руки». Завдяки їй він зможе ходити ще до протезування», – написала Наталія у своєму Facebook.

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Автор фото Світлана Корольова