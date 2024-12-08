Несмотря на вызовы войны: в Одессе прошел джазовый праздник (фото)

Традиционно награждение победителей джазового конкурса проходило во время Odesa Jazz Fest, однако война внесла свои коррективы. В 2022 году премия и фестиваль не проводились. Но уже в 2023 году организаторы решили восстановить. премию, ведь новые таланты нуждаются в поддержке.

«Несмотря на все вызовы, несмотря на ужас войны, дети продолжают жить в родном городе, в Украине, продолжают учиться, появляются новые музыканты, рождаются новые имена. Оставлять их возможности попробовать, проявить себя – было бы неправильно. Ибо им здесь жить, им творить, им формировать простор музыки и импровизации и новую культурную парадигму страны. И именно это будущее ради наших детей борются за наши защитники», – отметила Елена Павлова, член жюри и соорганизатор концерта.

1 декабря в Театре кукол прошел вечер «JAZZОВА РАПСОДИЯ». Вместе с известными музыкантами выступили лауреаты премии Кузнецова, в том числе вокальный коллектив VELVET VOICES, вокалистки Анастасия Михайлова и Азгуш Хачатрян, гитарист Вячеслав Литовченко. Среди участников – волшебный голос Анастасии Букиной, энергичный Вадим Бессараб с Театральным бендом, гитарист – виртуоз Виталий Ткачук, Альбина Теплицкая, Моника Рафаэлян, сестры Безюлевы. Особое выступление подарила чемпионка мира по степи Анастасия Павлишина.

Концерт был благотворительным – ни один музыкант не получил гонорара. Театр кукол предоставил сцену и службы для проведения концерта, а соседний театр Василька – всестороннюю техническую помощь. Во время происшествия удалось собрать 16 280 грн. Собранные средства были переданы волонтерской группе Натальи Чижиковой, которая заботится о раненых воинах.

«Благодаря прекрасному концерту, организованному Еленой Павловой, Настей Букиной и Вадимом Бессарабом, были собраны деньги на контейнеры для аппаратов вакуумной терапии – самое ценное, что сейчас есть для лечения ран. Еще мы приобрели для раненого воина костыль «Свободные руки». Благодаря ему он сможет ходить еще до протезирования», – написала Наталья в своем Facebook.

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Автор фото Светлана Королева