Понад 760 мільйонів виділили на ремонт соціальної інфраструктури в Одесі

Серед освітніх об’єктів, які відновлюють, школа №12 на вулиці Марсельській, 6. На капітальний ремонт виділено майже 70 мільйонів гривень, виконавцем робіт виступає ТОВ «Стімакс». Також тривають роботи у школі №61, де за понад 120 мільйонів гривень ремонт проводить ТОВ «Проєктно-будівельна компанія «Альянс».

У медичних закладах міста виконують масштабні ремонти. На пологовий будинок №5 передбачено 175 мільйонів гривень, підрядник – ТОВ «Інж-Строй». Крім того, за програмою ремонтують корпуси «Н» та «М» інфекційної лікарні на вулиці Пастера, 5/7. На ремонт корпусу «Н» виділено 54 мільйони гривень, роботи виконує ПрАТ «Ремонтно-будівельна дільниця «Одесголовпостач», тоді як корпус «М» відновлює Консорціум «Авіс» за майже 150 мільйонів гривень.

Також в міській лікарні №1 планують модернізацію інженерних мереж теплопостачання та встановлення модульної котельні за 27 мільйонів гривень. Ремонт хірургічного павільйону в цій лікарні, на який виділено 168 мільйонів гривень, виконує компанія «Екстер’єр-дизайн».

Фінансування проєктів здійснюється за участі Європейського інвестиційного банку, що дозволяє реалізовувати стратегічно важливі роботи у різних районах міста.

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