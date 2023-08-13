На Одесу йдуть хвилі російських безпілотників: чути вибухи та стрілянину (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Вночі 14 серпня російські агресори атакували Одесу за допомогою дронів-камікадзе. Безпілотники хвилями захід на місто, яке зустріло їх зенітним вогнем.
Сигнал повітряної тривоги пролунав в Одесі 0:56 і вже незабаром почулася канонада зенітних гармат та вибухи ракет ППО.
В Оперативному командуванні “Південь” передали, що попередньо відомо про 4 групи ударних БПЛА: три групи летіли – у напрямку Одеси, одна – у напрямку Південного.
Одесити та мешканці області закликали перебувати у укриттях та не висвітлювати роботу ППО!
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Цікаво, що деякі телеграм-канали стали розповсюджувати панічні чутки про те незліченні полчища “мопедів”, як називають українці безпілотники-камікадзе росіян через специфічний звук мотора, “котяться” на Одесу.
На це навіть був змушений відреагувати канал “Миколаївський Ванек”, пов’язаний із ЗСУ та обласною владою у Миколаєві.
всі мопеди з моря поки що курсом на Одесу
і ні, їх не 500 груп, як розганяють
хлопці відпрацюють = буде відбій = ходімо спати
… усі 800 000 груп, які летіли на Одесу у телеграмі, вже не летять
не розумію до чого взагалі був цей розгін
поки що відбій по загрозі
написав його автор.
Станом на 1:30 стрілянина та вибухи в Одесі припинилися. Інформації про влучення безпілотників не надходило, як і про руйнування і постраджалих. А як повідомляють моніторингові канали, захисники нашого неба “проводять дорозвідку”, щоб визначити, чи є ще небезпека з повітря.
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Ближче до другої ночі рашисти, за повідомленням Повітряних сил ЗСУ, запустили з корабля у напрямку Одеської та Миколаївської областей крилаті ракети “Калібр”. На їхнє перехоплення, щоб допомогти наземному ППО, Сили оборони Півдня підняли авіацію. Небо знову спалахнуло від розривів зенітних ракет і снарядів. Є повідомлення про збиття ракет.
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2:25 – відбій повітряної тривоги. Як повідомляють одеські телеграм-канали, у деяких одеських будинках вибуховою хвилею вибило вікна. А на вулиці палають залишки збитої російської ракети. Іншої інформації про наслідки обстрілу поки що немає.
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Голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ворожої атаки в Одесі від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж. У будинках вибуховою хвилею вибиті вікна.
При цьому о 2:43 знову оголосили повітряну тривогу. Повідомляється, що до міста знову наближається кілька безпілотників-камікадзе.
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Олег Кіпер, керівник Одеської ОВА:
“Надійшла інформація про трьох постраждалих внаслідок попередньої атаки російських терористів Одесою.
Людям надається вся необхідна допомога.
росіяни продовжують атакувати Одещину!
Залишайтесь у укриттях і не знімайте роботу наших сил ППО!”
3:23 – відбій повітряної тривоги
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Вранці стало відомо про наслідки нічної атаки. Знищено величезний гіпермаркет, спалахнув гуртожиток, постраждали одесити. Докладно про це читайте, дивіться фото та відео, у новому матеріалі:
Одесу атакували дрони-камікадзе та ракети: знищено гіпермаркет FOZZY, спалахнув гуртожиток
“Одеське Життя” продовжує відслідковувати ситуацію, щоб оперативно інформувати своїх читачів про події, що відбуваються.