На Одесу йдуть хвилі російських безпілотників: чути вибухи та стрілянину (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Вночі 14 серпня російські агресори атакували Одесу за допомогою дронів-камікадзе. Безпілотники хвилями захід на місто, яке зустріло їх зенітним вогнем.

Сигнал повітряної тривоги пролунав в Одесі 0:56 і вже незабаром почулася канонада зенітних гармат та вибухи ракет ППО.

В Оперативному командуванні “Південь” передали, що попередньо відомо про 4 групи ударних БПЛА: три групи летіли – у напрямку Одеси, одна – у напрямку Південного.

Одесити та мешканці області закликали перебувати у укриттях та не висвітлювати роботу ППО!

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Цікаво, що деякі телеграм-канали стали розповсюджувати панічні чутки про те незліченні полчища “мопедів”, як називають українці безпілотники-камікадзе росіян через специфічний звук мотора, “котяться” на Одесу.

На це навіть був змушений відреагувати канал “Миколаївський Ванек”, пов’язаний із ЗСУ та обласною владою у Миколаєві.

всі мопеди з моря поки що курсом на Одесу

і ні, їх не 500 груп, як розганяють

хлопці відпрацюють = буде відбій = ходімо спати

… усі 800 000 груп, які летіли на Одесу у телеграмі, вже не летять

не розумію до чого взагалі був цей розгін

поки що відбій по загрозі

написав його автор.

Станом на 1:30 стрілянина та вибухи в Одесі припинилися. Інформації про влучення безпілотників не надходило, як і про руйнування і постраджалих. А як повідомляють моніторингові канали, захисники нашого неба “проводять дорозвідку”, щоб визначити, чи є ще небезпека з повітря.

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Ближче до другої ночі рашисти, за повідомленням Повітряних сил ЗСУ, запустили з корабля у напрямку Одеської та Миколаївської областей крилаті ракети “Калібр”. На їхнє перехоплення, щоб допомогти наземному ППО, Сили оборони Півдня підняли авіацію. Небо знову спалахнуло від розривів зенітних ракет і снарядів. Є повідомлення про збиття ракет.

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2:25 – відбій повітряної тривоги. Як повідомляють одеські телеграм-канали, у деяких одеських будинках вибуховою хвилею вибило вікна. А на вулиці палають залишки збитої російської ракети. Іншої інформації про наслідки обстрілу поки що немає.

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Голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ворожої атаки в Одесі від падіння уламків ракет спалахнуло кілька пожеж. У будинках вибуховою хвилею вибиті вікна.

При цьому о 2:43 знову оголосили повітряну тривогу. Повідомляється, що до міста знову наближається кілька безпілотників-камікадзе.

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Олег Кіпер, керівник Одеської ОВА:

“Надійшла інформація про трьох постраждалих внаслідок попередньої атаки російських терористів Одесою.

Людям надається вся необхідна допомога.

росіяни продовжують атакувати Одещину!

Залишайтесь у укриттях і не знімайте роботу наших сил ППО!”

3:23 – відбій повітряної тривоги

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Вранці стало відомо про наслідки нічної атаки. Знищено величезний гіпермаркет, спалахнув гуртожиток, постраждали одесити. Докладно про це читайте, дивіться фото та відео, у новому матеріалі:

Одесу атакували дрони-камікадзе та ракети: знищено гіпермаркет FOZZY, спалахнув гуртожиток

“Одеське Життя” продовжує відслідковувати ситуацію, щоб оперативно інформувати своїх читачів про події, що відбуваються.