В Одесі помічник депутата із Кривого Рогу влаштував ДТП «під кайфом» (відео)

Про подію розповів у себе у Facebook брат водія потерпілого автомобіля, одеський активіст, голова «Ради громадської безпеки» Марк Гордієнко.

За словами активіста, винуватець ДТП – не хто інший, як помічник криворізького депутата Інни Потапової Олександр Комаровський, який до того ж є «власником» не менше п’яти протоколів за керування у п’яному вигляді за минулий рік.

«Приїхав із місця ДТП. У машину мого брата, в лоб, врізається обдовбане наркотою криворізьке чудовисько. Чому чудовисько? Цей «красень» має 5 протоколів за керування автомобілем у нетверезому стані чи стані наркотичного сп’яніння, і це лише за 2024 рік. І все в нього чудово. І ось 3 січня і знову, але не пощастило мерзотнику, що це Одеса… Він намагався втекти з місця події, не дали, потім заблокувався в машині і годину ігнорував вимоги поліцейських», – написав Гордієнко, супроводжуючи свій пост відео затримання «обдовбиша»:





При цьому він додав, що патрульні поліцейські діяли в рамках закону та їх дії, так само як і слідчо-оперативної групи та медиків швидкої допомоги, були «абсолютно професійними».

Водночас, одеський активіст зазначає, що у Кривому Розі поліцейські складали на Комаровського протоколи за п’яне водіння, але «подонки судді його відмазували».

«Завтра він може просто вбити невинних людей… Я не знаю ще такого прецендента, хоча б по Одесі, щоб за рік отримати п’ять протоколів за п’янку та наркоту і шо? А не шо… Просто прикиньте, що було б в Одесі, якби затримали за п’янку помічника депутата міськради від «Довіряй Делам»… Дві великі різниці», – констатує Гордієнко.

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За його словами, при поверхневому огляді в машині винуватця аварії знайшли наркотики та гранату, схожу на навчальну, а також кілограмові упаковки із чорною ікрою.

Реакція на інцидент глави Дніпропетровської ОВА Олександра Вілкула, як і депутатки Інни Потапової наразі невідома.