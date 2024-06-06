Помер легендарний одеський вболівальник та ветеран театру

Сьогодні, 6 червня 2024 року, в Одесі попрощалися з легендарним одеситом, ветераном театру та засновником одеської Соборки Володимиром Морським. Він помер на 83-му році життя. Володимир Морський уособлював справжнього одесита і був відданий Одеському академічному театру, в якому працював довгі роки.
Про це повідомив одеський тележурналіст Олександр Федоренко.
«Світла пам’ять… Володимир Іванович – ветеран театру, вболівальник з більш ніж півстолітнім стажем із персональним місцем на стадіоні «Чорноморець», справжній одесит», – написав він на своїй сторінці у Facebook.
Також Олександр Федоренко розповів, що Володимир Морський понад 60 років працював у меблевому цеху Одеського обласного академічного театру (раніше відомому як Російський театр) та був практично частиною цього театру.
Крім того, Володимир Іванович був великим шанувальником футболу. Він був відомим фанатом «Чорноморця» і навіть мав персональне місце на стадіоні як один із найвідданіших шанувальників.
«В Одесі є традиція збиратися фанатам, яка тягнеться з минулого століття, і він був одним із організаторів та активним учасником таких зборів. Володимир був легендарною людиною, з чудовим почуттям гумору та завжди цікавими одеськими фразами. Володимир Морський був дуже позитивною людиною. Його смерть – велика втрата», – розповів журналіст.
Причини смерті легендарного одесита поки що невідомі.
Раніше в Одесі на 52-му році обірвалося життя графіка, автора світлових скульптур, інсталяцій та перформансів Дмитрія Дульфана.
А 7 травня на 86-му році пішов з життя доктор фізико-математичних наук, професор, директор Одеської астрономічної обсерваторії Валентин Каретников.