Помер легендарний одеський вболівальник та ветеран театру

Помер легендарний одеський вболівальник та ветеран театру

Сьогодні, 6 червня 2024 року, в Одесі попрощалися з легендарним одеситом, ветераном театру та засновником одеської Соборки Володимиром Морським. Він помер на 83-му році життя. Володимир Морський уособлював справжнього одесита і був відданий Одеському академічному театру, в якому працював довгі роки.

Про це повідомив одеський тележурналіст Олександр Федоренко.

«Світла пам’ять… Володимир Іванович – ветеран театру, вболівальник з більш ніж півстолітнім стажем із персональним місцем на стадіоні «Чорноморець», справжній одесит», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Також Олександр Федоренко розповів, що Володимир Морський понад 60 років працював у меблевому цеху Одеського обласного академічного театру (раніше відомому як Російський театр) та був практично частиною цього театру.

Крім того, Володимир Іванович був великим шанувальником футболу. Він був відомим фанатом «Чорноморця» і навіть мав персональне місце на стадіоні як один із найвідданіших шанувальників.

«В Одесі є традиція збиратися фанатам, яка тягнеться з минулого століття, і він був одним із організаторів та активним учасником таких зборів. Володимир був легендарною людиною, з чудовим почуттям гумору та завжди цікавими одеськими фразами. Володимир Морський був дуже позитивною людиною. Його смерть – велика втрата», – розповів журналіст.

Причини смерті легендарного одесита поки що невідомі.

Раніше в Одесі на 52-му році обірвалося життя графіка, автора світлових скульптур, інсталяцій та перформансів Дмитрія Дульфана.

А 7 травня на 86-му році пішов з життя доктор фізико-математичних наук, професор, директор Одеської астрономічної обсерваторії Валентин Каретников.

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