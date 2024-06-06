Умер легендарный одесский болельщик и ветеран театра

Умер легендарный одесский болельщик и ветеран театра

Сегодня, 6 июня 2024 года, в Одессе простились с легендарным одесситом, ветераном театра и основателем одесской Соборки Владимиром Морским. Он скончался на 83-м году жизни. Владимир Морской олицетворял собой настоящего одессита и был отдан Одесскому академическому театру, в котором работал долгие годы.

Об этом сообщил одесский тележурналист Александр Федоренко.

«Светлая память… Владимир Иванович – ветеран театра, болельщик с более чем полувековым стажем с персональным местом на стадионе «Черноморец», настоящий одессит», – написал он на своей странице в Facebook.

Также Александр Федоренко рассказал, что Владимир Морской более 60 лет проработал в мебельном цехе Одесского областного академического театра (ранее известном как Русский театр) и был практически частью этого театра.

Помимо этого, Владимир Иванович был большим поклонником футбола. Он был известным фанатом «Черноморца» и даже имел персональное место на стадионе как один из самых преданных поклонников.

«В Одессе есть традиция собираться фанатам, которая тянется с прошлого века, и он был одним из организаторов и активным участником такого собрания. Владимир был легендарным человеком, с прекрасным чувством юмора и всегда интересными одесскими фразами. Владимир Морский был очень положительным человеком. Его смерть – большая потеря», – рассказал журналист.

Причины смерти легендарного одессита пока неизвестны.

Ранее в Одессе на 52-ом году оборвалась жизнь графика, автора световых скульптур, инсталляций и перформансов Дмитрия Дульфана.

А 7 мая на 86-м году ушел из жизни доктор физико-математических наук, профессор, директор Одесской астрономической обсерватории Валентин Каретников.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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