Помер капітан «Одеських джентльменів» Святослав Пелішенко

Про смерть Святослава Пелішенка пишуть у соцмережах його друзі та колеги.

«Слава, Світлослав Пелішенко, помер… Його знали. Сер Капітан. Найдобріша пам’ять. Найсмішніша. І найсвітліша. Слава була людина-радість. Велике лихо»,

– написала у «Фейсбуку» журналістка Олена Риковцева.

«Як багато горя… Від нас пішов капітан… Святослав Пелішенко… Слава… Велика дитина… Безмежно талановита, нескінченно мудра, безкомпромісно справедлива і чесна, страшенно скромна і всіма нами, усією командою, дуже кохана. Тому що – рідна!»,

– додала одеська журналістка та депутат, колишня учасниця команди «Одеські джентльмени» Світлана Фабрикант.

Вона також нагадала, що Святослав дуже любив свою Одесу, їй присвятив їй книги, вірші та навіть пісні.



Причина смерті артиста, як і дата прощання з нею не уточнюється.

У свою чергу, «Одеське життя» згадує, як кілька років тому Святослав Пелішенко був гостем нашої редакції:

Як повідомлялося раніше, 21 січня 2024 року, в Одесі помер відомий одеський КВНщик, письменник-сатирик, драматург і поет Євген Хаїт.

А в лютому помер актор Одеського театру юного глядача, ведучий майстер сцени Віктор Раду.