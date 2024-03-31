Умер капитан «Одесских джентльменов» Святослав Пелишенко

О смерти Святослава Пелишенко пишут в соцсетях его друзья и коллеги.

«Слава, Светослав Пелишенко, умер… Его знали. Сэр Капитан. Самая добрая память. Самая смешная. И самая светлая. Слава был человек-радость. Большая беда»,

– написала в «Фейсбуке» журналистка Елена Рыковцева.

«Как много горя… От нас ушел капитан… Святослав Пелишенко… Слава… Большой ребенок… Безгранично талантливый, бесконечно мудрый, бескомпромиссно справедливый и честный, ужасно скромный и всеми нами, всей командой, очень любимый. Потому что – родной!»,

– добавила одесская журналистка и депутат, бывшая участница команды «Одесские джентльмены» Светлана Фабрикант.

Она также напомнила, что Святослав очень любил свою Одессу, ей он посвятил ей книги, стихотворения и даже песни.

Причина смерти артиста, равно как и дата прощания с ним не уточняется.

В свою очередь «Одесская жизнь» вспоминает, как несколько лет назад Святослав Пелишенко был гостем нашей редакции:

Как сообщалось ранее, 21 января 2024 года, в Одессе скончался известный одесский КВНщик, писатель-сатирик, драматург и поэт Евгений Хаит.

А в феврале скончался актер Одесского театра юного зрителя, ведущий мастер сцены Виктор Раду.