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Умер капитан «Одесских джентльменов» Святослав Пелишенко

Умер капитан «Одесских джентльменов» Святослав Пелишенко

В Одессе – еще одна невосполнимая творческая утрата: сегодня, 31 марта, скончался известный сценарист, шоумен, ученый-физик Святослав Пелишенко. Наибольшую известность как в родной Одессе, так и за ее пределами он получил будучи капитаном команды КВН Одесского государственного (сейчас национального им. И.И. Мечникова) университета «Одесские джентльмены».

О смерти Святослава Пелишенко пишут в соцсетях его друзья и коллеги.

«Слава, Светослав Пелишенко, умер… Его знали. Сэр Капитан. Самая добрая память. Самая смешная. И самая светлая. Слава был человек-радость. Большая беда»,

– написала в «Фейсбуке» журналистка Елена Рыковцева.

«Как много горя… От нас ушел капитан… Святослав Пелишенко… Слава… Большой ребенок… Безгранично талантливый, бесконечно мудрый, бескомпромиссно справедливый и честный, ужасно скромный и всеми нами, всей командой, очень любимый. Потому что – родной!»,

– добавила одесская журналистка и депутат, бывшая участница команды «Одесские джентльмены» Светлана Фабрикант.

Она также напомнила, что Святослав очень любил свою Одессу, ей он посвятил ей книги, стихотворения и даже песни.

Причина смерти артиста, равно как и дата прощания с ним не уточняется.

В свою очередь «Одесская жизнь» вспоминает, как несколько лет назад Святослав Пелишенко был гостем нашей редакции:

Как сообщалось ранее, 21 января 2024 года, в Одессе скончался известный одесский КВНщик, писатель-сатирик, драматург и поэт Евгений Хаит.

А в феврале скончался актер Одесского театра юного зрителя, ведущий мастер сцены Виктор Раду.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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