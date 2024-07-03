Полям на Одещині загрожує “кара єгипетська”

Попередження про небезпеку сарани оприлюднило головне управління Держпродспоживслужби України в Одеській області.

Сарану було виявлено в південних районах Молдови поблизу Болградського району Одеської області, а також на території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області. Через це в Харківській області вже введено особливий режим захисту рослин.

Зважаючи на серйозність ситуації, аграріям необхідно терміново вжити таких заходів:

Обстеження земель. Негайно провести огляд сільськогосподарських угідь, неорних земель, пасовищ та прибережних зон. Особливо ретельно слід перевірити території, що межують із Республікою Молдова. Виявлення осередків. Своєчасно ідентифікувати та запобігати поширенню осередків із високою чисельністю перелітної сарани. Ознайомлення з повідомленнями. Ознайомитися з сигналізаційним повідомленням №13 від 2 липня 2024 року на офіційному сайті, де детально викладено рекомендації щодо боротьби із сарановими.

Перелітна сарана (Locusta migratoria) є однією з найнебезпечніших шкідників у світі. Стадні види, здатні до масових розмножень, завдають величезних збитків сільському господарству. Поширення сарани на території України становить серйозну загрозу для врожаю, тому термінові заходи є надзвичайно важливими.

Довідка ОЖ

Кари єгипетські – це десять бід, які, згідно з Біблією, Бог наслав на Єгипет, щоб змусити фараона звільнити ізраїльтян з рабства. Серед них була і навала сарани. Ось інші кари: перетворення води на кров; навала жаб; напад комарів; навала мух; загибель худоби; виразки і нариви; гроза з градом і вогнем; темрява на три дні; загибель первістків. Ці кари вважаються символом Божого покарання за гріхи.

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