Полям на Одещині загрожує “кара єгипетська”

В південних районах Республіки Молдова та на прикордонних територіях України на Одещині виявили поширення перелітної сарани. В зв’язку з цим необхідно невідкладно вжити заходів для захисту сільськогосподарських угідь.
Попередження про небезпеку сарани оприлюднило головне управління Держпродспоживслужби України в Одеській області.
Сарану було виявлено в південних районах Молдови поблизу Болградського району Одеської області, а також на території Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області. Через це в Харківській області вже введено особливий режим захисту рослин.
Зважаючи на серйозність ситуації, аграріям необхідно терміново вжити таких заходів:
- Обстеження земель. Негайно провести огляд сільськогосподарських угідь, неорних земель, пасовищ та прибережних зон. Особливо ретельно слід перевірити території, що межують із Республікою Молдова.
- Виявлення осередків. Своєчасно ідентифікувати та запобігати поширенню осередків із високою чисельністю перелітної сарани.
- Ознайомлення з повідомленнями. Ознайомитися з сигналізаційним повідомленням №13 від 2 липня 2024 року на офіційному сайті, де детально викладено рекомендації щодо боротьби із сарановими.
Перелітна сарана (Locusta migratoria) є однією з найнебезпечніших шкідників у світі. Стадні види, здатні до масових розмножень, завдають величезних збитків сільському господарству. Поширення сарани на території України становить серйозну загрозу для врожаю, тому термінові заходи є надзвичайно важливими.
Довідка ОЖ
Кари єгипетські – це десять бід, які, згідно з Біблією, Бог наслав на Єгипет, щоб змусити фараона звільнити ізраїльтян з рабства. Серед них була і навала сарани. Ось інші кари: перетворення води на кров; навала жаб; напад комарів; навала мух; загибель худоби; виразки і нариви; гроза з градом і вогнем; темрява на три дні; загибель первістків. Ці кари вважаються символом Божого покарання за гріхи.
Читайте також: З одеських платанів опадає зелене листя: чи це небезпечно