З одеських платанів опадає зелене листя: чи це небезпечно

З одеських платанів опадає зелене листя: чи це небезпечно

Одесити звернули увагу на раннє скидання листя платанами на центральних вулицях міста. Поки фахівці КП «Міськзелентрест» причини цього назвати не можуть — ще розбираються. А фахівець з хвороб рослин каже — то грибкове захворювання цього типу дерев.

У Міськзелентресті причин поки не знають

Одесити занепокоєні раннім скиданням листя платанами у центрі міста. Поки фахівці КП «Міськзелентрест» про причину цього явища нічого конкретного сказати не можуть. Можливо, винуваті кліщі чи ще якісь шкідники.

У «Міськзелентресті» відібрали проби та надіслали їх до Держпродспоживслужби. Саме там повинні зробити остаточний висновок. Але з проблемою раннього скидання листя стикалися і раніше.

Платани скидають листя через грибок

Одеський фітопатолог Олександр Потужний причиною осипання листя називає грибкове захворювання, характерне саме для платанів – антракноз платана.

– Питання і проблема досить банальна, – каже фахівець. – У платана є таке своє захворювання, називається антракноз платана, яке викликає обсипання листя, ураженого листя.

Зараз спостерігаються основні характерні ознаки цієї хвороби:

  • почорніння по жилках;
  • загибель молодих пагонів, які ще не задеревеніли.

платани

За його словами проблема полягає у простому грибковому захворюванні і, на жаль, у місті його ніхто не лікуватиме. Але й платани від цього не загинуть:

– Осиплеться і далі ростиме, – заспокоює Олександр Потужний.

До кінця липня крони платанів мають повністю відновитися.

Заморозки і тепловий стрес

А ось український вчений Володимир Грабовий дійшов висновку, що платани добре переживають високий рівень забруднення й вологості повітря, сильні зимові морози. Саме тому вони є поширеними видами в озелененні багатьох міст України. Але не люблять платани весняних заморозків, від них вони страждають найбільше. Зокрема, скидаючи листя дуже рано – на початку літа.

Раніше “Одеське життя” з’ясовувала, чому в Одесі гинуть каштани.

Останніми роками скидання деревами листя на початку літа в європейських країнах розглядають як реакцію на тепловий стрес. Його ризики зростають через збільшення площ штучних поверхонь, які швидко нагріваються та довго зберігають тепло (асфальт, тротуарна плитка, бетон, покриття дахів тощо). В умовах постійного перепаду температур (більше 10-12 градусів протягом доби) тепловий стрес має ще більш негативний вплив на зелені насадження. Аби захиститись, дерева й скидають листя.

Вчені кажуть, що люди на кліматичні аномалії, повязані із перепадами температур, реагують головним болем, стрибками артеріального тиску, занепадом сил, а деякі дерева – на жаль, втратою листя.

Факти про платан

  • Платан кличуть ґудзиковим деревом, мабуть, за схожість плодів-кульок на цей елемент одягу;
  • У східних народів платан величають чинаром; 
  • З роками з корою платана відбувається те саме, що й зі шкірою змії: інтенсивний ріст вшир змушує його великими брунатними пластинами скидати покриття, оголюючи молоді гірчично-зеленуваті шари;
  • За це дерево ще прозвали «безсоромницею».

платани

Світлана Іванівна Комісаренко
Світлана Комісаренко ПРОФІЛЬ
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