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Рятувальники евакуювали растряглиг між Ананьєвим та Подільськом людей у безпечне місце

Рятувальники евакуювали растряглиг між Ананьєвим та Подільськом людей у безпечне місце

Вчора на Полтавській трасі — дорога між Ананьєвим та Подільськом — застрягли у снігових наметах понад десяток легкових автомобілів і рейсовий автобус Одеса-Подільськ.

Люди змогли додзвонитися до Ананьївського МНС. Ті швидко відреагували і відправились на поміч. Операцію з порятунку людей очолив Ананьївський міський голова Юрій Тищенко у співпраці з начальником 10-го пожежно-рятувального загону Валентином Мунтяном, з депутатом міської ради Олександром Грицьким та директором КП «Місто-сервіс» Сергієм Переробленим. Загін задіяв всі ресурси, аби пробитися до людей, які перебували на Полтавській трасі, поблизу села Оброчне. Однак сніговій робив свою справу, перекриваючи шляхи спецмашинам. І все ж, о 4-й ранку працівникам Ананьївської служби надзвичайних ситуацій вдалося відшукати завіяні снігом автомобілі.

машина ДСНС

– Разом із рятувальниками нас рятував із снігового полону  міський голова. Ми дуже вдячні рятувальникам. І вражена, що і міський голова Ананьєва Юрій Тищенко взяв участь у операції по визволенню. Поруч із технікою, він відкидав сніг лопатою, визволяючи машини, — поділилася враженнями снігова бранка Марина Єрьоменко.

Людей врятовано і доставлено у пункт Незламності міста Ананьїв. Тут їх напоїли гарячим чаєм, нагодували. 

Поки що люди залишаються в Ананьєві. Як будуть розчищені дороги, вони відправляться додому.

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ

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