Акція на Думській: у День захисту дітей у мерії протестували не лише дорослі (фото)

Акція на Думській: у День захисту дітей у мерії протестували не лише дорослі (фото)

Сьогодні, у суботу, 1 червня, у День захисту дітей, в Одесі відбулася чергова акція біля будівлі мерії на Думській площі. Цього разу сюди прийшли маленькі одесити.

Мета вже традиційної акції залишається незмінною: нагадати дорослим і серйозним дядькам і тіткам з влади, куди потрібно витрачати гроші під час війни.

Так, вони ще малі, але вже дуже добре це розуміють, зазначає Телеграм-канал «Одеське життя».

Ось який побачив нашу сьогоднішню акцію наш кореспондент:

Учасники акції протесту в Одесі

Одесити протестують під стінами мерії, 1 червня 2024 року

Маленькі учасники акції протесту на Думській

Маленькі одесити біля стін мерії

Раніше ми розповідали, чому вже дев’ять місяців щосуботи під стінами одеської мерії збираються ті, кому не байдужа доля захисників України.

Ви також можете дізнатися: Сьогодні, 1 червня – свято у дітей та їхніх батьків.

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