Акція на Думській: у День захисту дітей у мерії протестували не лише дорослі (фото)

Мета вже традиційної акції залишається незмінною: нагадати дорослим і серйозним дядькам і тіткам з влади, куди потрібно витрачати гроші під час війни.

Так, вони ще малі, але вже дуже добре це розуміють, зазначає Телеграм-канал «Одеське життя».

Ось який побачив нашу сьогоднішню акцію наш кореспондент:

Раніше ми розповідали, чому вже дев’ять місяців щосуботи під стінами одеської мерії збираються ті, кому не байдужа доля захисників України.

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