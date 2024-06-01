Акція на Думській: у День захисту дітей у мерії протестували не лише дорослі (фото)

Сьогодні, у суботу, 1 червня, у День захисту дітей, в Одесі відбулася чергова акція біля будівлі мерії на Думській площі. Цього разу сюди прийшли маленькі одесити.
Мета вже традиційної акції залишається незмінною: нагадати дорослим і серйозним дядькам і тіткам з влади, куди потрібно витрачати гроші під час війни.
Так, вони ще малі, але вже дуже добре це розуміють, зазначає Телеграм-канал «Одеське життя».
Ось який побачив нашу сьогоднішню акцію наш кореспондент:
Раніше ми розповідали, чому вже дев’ять місяців щосуботи під стінами одеської мерії збираються ті, кому не байдужа доля захисників України.
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