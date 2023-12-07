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Похолодання призвело до дефіциту в енергосистемі України: чи запровадять графіки відключень

Похолодання призвело до дефіциту в енергосистемі України: чи запровадять графіки відключень

Через сьогоднішнє зниження температури в Україні виник дефіцит в енергосистемі. Тому з 11 до 19 години для збалансування застосували аварійну допомогу з Румунії, Польщі, Словаччини.

Про це повідомляють на сторінці НЕК “Укпенерго”.

У своєму повідомленні енергетики просять українців споживати електроенергію ощадливо.

Кілька днів тому внаслідок обстрілу півдня України припинила роботу одна з теплоцентралей. В аварійний ремонт виведено 5 блоків на теплових електростанціях в різних регіонах країни.

Тому на електростанціях наразі немає вільних потужностей. А споживання електроенергії через похолодання збільшилось на 2,7%, що дорівнює роботі двох блоків теплових електростанцій.

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Також на допомогу енергетичній системі не можуть прийти сонячні електростанції, оскільки щільна хмарність по всій країні не дає змоги працювати їм на повну потужність.

Аби уникнути відключення світла українцям, НЕК “Укренерго” змушена залучити аварійну допомогу від західних сусідів – Словаччини, Румунії та Польщі. Загальна кількість запозичених потужностей – 700 МВт.

Яле, як повідомляють в “Укренерго”, ліміти споживання не запроваджувались, графіки відключень не вводилися та не прогнозуються.

Довідка від “Укренерго”:

статистика - укренерго

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