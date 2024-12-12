Погода в Одесі у п’ятницю 13 грудня: чи вщухне штормовий вітер

Завтра, у п’ятницю, 13 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області не вщухне штормовий вітер і штормове попередження залишається чинним.
У мерії закликають одеситів максимально обмежити поїздки містом, не залишати свої авто під деревами та лініями електропередач і утриматися від відвідування пляжної зони через мінну небезпеку.
Прогноз погоди в Одесі на 13 грудня
В Одесі у п’ятницю хмарно із проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви до 15-17 м/с.
Температура вночі 1-3°С морозу, вдень 0-2°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 13 грудня
По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та вранці пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 0-5°С морозу, вдень від 3°С до 2°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
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