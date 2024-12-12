Концерти, цікаві лекції та презентації: безкоштовні події Одеси 13-15 грудня

Пʼятниця та субота найактивніші дні цих вихідних. Триває сезон відкритих концертів в Національній музичній академії. Тож всіх поціновувачів класичної музики запрошують в Малу та Велику концертні зали.
Також не зачиняються двері одеських бібліотек, де відбудуться творчі зустрічі та презентації нових книжок. Все більше Одесу накриває аура різдвяних свят, тож відчути її можна саме на цих заходах.
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Що: Концерт класу саксофону
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала
Коли: 13 грудня, 18:00
Що: Державний іспит оперної студії
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Велика зала
Коли: 14 грудня, 13:00
Що: Мова, що стала світовим трендом
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 13 грудня, 13:00
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 13 грудня, 13:30
Що: «Чорнобильська хроніка: люди, герої» Лекція Ксенії Сорокіної
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 13 грудня, 15:30
Що: Творча зустріч з Іриною Денисовою
Де: Преображенська, 35-а, Б-ка Багрицького
Коли: 13 грудня, 16:00
Що: Крок у казку, Презентація творчості родини Фролкових
Де: Преображенська, 35-а, Б-ка Багрицького
Коли: 14 грудня, 15:00
Що: Никита Герус. Презентація збірки «Легкі рими»
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 14 грудня, 16:00