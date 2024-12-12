Концерти, цікаві лекції та презентації: безкоштовні події Одеси 13-15 грудня

Музична подорож до Аргентини та Різдвяні пригоди: топ 5 подій Одеси 13 – 16 грудня Цими вихідними одеситів запрошують у музичну подорож до Аргентини – в театрі Музичної комедії підготували по справжньому гарячу святкову програму, де буде звучати пристрасні мелодії танго. Але до подорожей запрошубють не лише дорослих, а й маленьких одеситів. Правда, ця країна зʼявляється в наших фантазіях лише напередодні Різдва – країна годинників. А як в ній живеться та чим займаються місцеві жителі можна буде дізнатися на виставі, яка відбудеться в Будинку клоунів ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі безкоштовно покажуть театральну виставу: культурні події Одеси 10-12 грудня Цими днями до Одеси завітають одразу двоє зіркових українських письменників – Вахтанг Кіпіані та Катерина Калитка. В середу ще відбудеться лекція присвячена Володимиру Вінниченко, а у четвер – поетичні читання. Цього ж дня можна буде потрапити на виставу за пʼєсою Максима Курочкіна. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ