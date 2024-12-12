Погода в Одессе в пятницу 13-го декабря: утихнет ли штормовой ветер

В мэрии призывают одесситов максимально ограничить поездки по городу, не оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач и воздержаться от посещения пляжной зоны из-за минной опасности.

Прогноз погоды в Одессе на 13 декабря

В Одессе в пятницу облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы до 15-17 м/с.

Температура ночью 1-3°С мороза, днем 0-2°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 13 декабря

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, днем от 3°С до 2°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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