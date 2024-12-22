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Погода в Одесі: прогноз на 23 грудня невтішний

Погода в Одесі: прогноз на 23 грудня невтішний

Завтра, у понеділок, 23 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікуються опади, а ось повітря вдень може прогрітися до 8-10°С.

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Такий прогноз синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 23 грудня

В Одесі у понеділок буде хмарно.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-2°С, вдень вона підніметься до 6-8°С.

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Прогноз погоди в Одеській області на 23 грудня

По Одеській області завтра хмарно. Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 5-10°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

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