Март в Одессе: в Горсаду

Прогноз погоди в Одесі на 24 березня

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За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Без суттєвих опадів.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 5-7°С тепла, вдень 9-11°С вище нуля.

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Прогноз погоди в Одеській області на 24 березня

По Одеській області у понеділок мінлива хмарність. Без суттєвих опадів.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 4-9°С тепла, вдень 9-14°С, місцями до 18°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

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Фото Марії Котової

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