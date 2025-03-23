Прогноз погоди в Одесі на 24 березня
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Без суттєвих опадів.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с.
Температура вночі 5-7°С тепла, вдень 9-11°С вище нуля.
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Прогноз погоди в Одеській області на 24 березня
По Одеській області у понеділок мінлива хмарність. Без суттєвих опадів.
Вітер південно-східний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі 4-9°С тепла, вдень 9-14°С, місцями до 18°С тепла.
На автошляхах області видимість добра.
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Фото Марії Котової