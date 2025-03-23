Март в Одессе: в Горсаду

Прогноз погоды в Одессе на 24 марта

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По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем 9-11°С выше нуля.

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Прогноз погоды в Одесской области на 24 марта

По Одесской области в понедельник переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 4-9°С тепла, днем 9-14°С, местами до 18°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Фото Марии Котовой

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