Прогноз погоди в Одесі на 16 квітня
В Одесі на завтра прогнозується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 7–12 м/с.
Температура вночі 6–8°С, вдень 12–14°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 16 квітня
По Одеській області у середу очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-східний, 7–12 м/с.
Температура вночі 4–9°С, вдень 12–17°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці подекуди туман, видимість 200–500 м.
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