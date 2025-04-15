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Прогноз погоди в Одесі на 16 квітня

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В Одесі на завтра прогнозується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура вночі 6–8°С, вдень 12–14°С.

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Прогноз погоди в Одеській області на 16 квітня

По Одеській області у середу очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, 7–12 м/с.

Температура вночі 4–9°С, вдень 12–17°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці подекуди туман, видимість 200–500 м.

Ви також можете дізнатися: На півдні Одеської області відновили канал зрошення.

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