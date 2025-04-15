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Прогноз погоды в Одессе на 16 апреля

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В Одессе на завтрашний день прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-8°С, днем 12-14°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 16 апреля

По Одесской области в среду ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Температура ночью 4-9°С, днем 12-17°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Вы также можете узнать: На юге Одесской области восстановили канал орошения.

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