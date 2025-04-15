Про це заявила директорка департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич, коментуючи повідомлення, яке викликало неабиякий резонанс серед школярів та їхніх батьків.

Днями у ЗМІ з’явилася новина про те, що в українських дітей вкрали місяць канікул і їм доведеться вчитися до кінця червня. Посилалися журналісти при цьому на постанову Кабінету міністрів.

Олена Буйневич пояснила, що одеські школярі закінчать навчальний рік наприкінці травня, а червень дається для закриття “хвостів”, різних консультацій та індивідуальних занять.

«Шановні батьки! Уроки як планувалося завершити наприкінці травня, так і завершуватимемо, ми цей рік відпрацювали навіть без тривалих переходів на дистанційне та карантинів, тож маємо завершити виконання планів і програм вчасно», – повідомила Буйневич.

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