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Погода в Одесі: чи буде дощ у неділю 8 грудня

Погода в Одесі: чи буде дощ у неділю 8 грудня

За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 8 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують.

Прогноз погоди в Одесі на 8 грудня

В Одесі в неділю буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі та вдень 7-9°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 8 грудня

По Одеській області завтра хмарно з проясненнями. Подекуди невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви до 15-17 м/с.

Температура вночі 2-7°С тепла, вдень вона підніметься до 7-12°С, на півночі 2-4°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

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Автор фото: Олена Бондар

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