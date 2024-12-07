Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: будет ли дождь в воскресенье 8 декабря

Погода в Одессе: будет ли дождь в воскресенье 8 декабря

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 8 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики не прогнозируют.

Прогноз погоды в Одессе на 8 декабря

В Одессе в воскресенье облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем 7-9°С тепла.

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Прогноз погоды в Одесской области на 8 декабря

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с, ночью местами порывы до 15-17 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем она поднимется до 7-12°С, на севере 2-4°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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Автор фото: Елена Бондарь

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