Відкриття ялинки, фестиваль, концерти: безплатні події Одеси 6-8 грудня

Миколай приходить! Тож не пропустіть важливу подію не лише грудня, а й всього року – відкриття головної ялинки міста. Адже, не зважаючи на війну, ми продовжуємо боротися, жити та вірити.
І саме ялинка стає символом світла та надії. А ви вже встановили ялинку вдома? Про що ви думали? Що хочете отримати у подарунок?
Що: Онлайн фестиваль зимового читання
Де: Онлайн
Коли: 6 – 8 грудня
Що: Виставка робіт Василя Теличко-Еверта
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 6 грудня, 13:00
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 6 грудня, 13:30
Що: Концерт студентів класу флейти
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала
Коли: 6 грудня, 14:00
Що: Поетично-музична композиція Я пішов на війну
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 6 грудня, 15:00
Що: Відкриття головної ялинки
Де: Дерибасівська
Коли: 6 грудня, 17:30
Що: Славетні одеські команди КВУ 1966-1990
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 7 грудня, 15:00
Що: Фотовиставка Анті Крихкість
Де: Соборна площа, 2, галерея Діалоги
Коли: 7 грудня, 16:00
Що: Концерт «Надії маленький оркестрик»
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 7 грудня, 17:00
Що: Великий День підтримки від Святого Миколая
Де: Парк Марка Твена
Коли: 8 грудня, 13:00