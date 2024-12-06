Відкриття ялинки, фестиваль, концерти: безплатні події Одеси 6-8 грудня

Новорічні свята в Одесі почнуть відзначати раніше звичайного У 2024 році зимові свята в Одесі почнуть відзначати 6 грудня – у День Святого Миколая. Цього ж дня відкриють головну міську ялинку. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

День ніндзя та волонтера: які ще свята сьогодні, 5 грудня Сьогодні, 5 грудня 2024 року, 1016 день війни в Україні. До Нового року лишається 26 днів. Віруючі вшановують пам’ять святого преподобного Сави Освяченого. А ще сьогодні професійне свято у працівників статистики та ґрунтознавців. Більше подробиць знає “Одеське життя”. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

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