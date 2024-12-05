Погода в Одесі 6 грудня: бути дощу?

За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у п’ятницю, 6 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається хмарна погода. Можливий дощ.
Прогноз погоди в Одесі на 6 грудня
В Одесі хмарно. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень помірні опади, переважно у вигляді дощу.
Вітер північно-східний, вдень південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень 3-5°С вище за нуль.
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Прогноз погоди в Одеській області на 6 грудня
По Одеській області хмарно. Вночі без істотних опадів, вранці та вдень помірний дощ. Місцями ожеледь, ожеледиця.
Вітер північно-східний, вдень південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 1-6°С тепла.
На автошляхах області місцями ожеледиця.
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