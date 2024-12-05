Новорічні свята в Одесі почнуть відзначати раніше звичайного

Раніше це свято припадало на 19 грудня, але після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар, святкування змістилося на шосте число першого місяця зими.

Як повідомив директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради Іван Ліптуга, відкриття головної ялинки на Дерибасівській відбудеться в День святого Миколая, о 17:30.

Також 6 грудня відбудеться святкова програма, організована Департаментом культури.

Для гостей свята заплановано концерт Одеського муніципального театру духової музики імені О. Саліка, а також виступи талановитих дітей – вихованців творчих колективів.

Також святкові заходи відбуватимуться в зоопарку. 6 грудня – дітям вхід безкоштовний.

Крім того, 6, 7 і 8 грудня відбудуться концерти біля стадіону «Чорноморець» у парку Шевченка.

У новорічну ніч проведення масових вуличних святкувань у місті не планується. Це пов’язано з комендантською годиною.

Як повідомляло “Одеське життя” на Дерибасівській, вже на всю монтують головну ялинку Одеси. Висота головної ялинки – 20 метрів, ширина – дев’ять. Верхівку ялинки традиційно увінчає різдвяна зірка, а прикрашена вона буде в традиційних українських тонах – орнамент і синьо-жовта стрічка.

За словами Івана Ліптуги, на встановлення ялинки та святкове оформлення місто не витрачалося. Використали те, що залишилося з попередніх років. А для гірлянд встановлять генератор потужністю 9 кВт.