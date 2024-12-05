Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 6 декабря: быть дождю?

Погода в Одессе 6 декабря: быть дождю?

По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 6 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится облачная погода. Возможен дождь.

Прогноз погоды в Одессе на 6 декабря

В Одессе завтра облачно. Ночью без существенных осадков, утром и днем умеренные осадки, преимущественно в виде дождя.

Ветер северо-восточный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1°С мороза до 1°С тепла, днем 3-5°С выше нуля.

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Прогноз погоды в Одесской области на 6 декабря

По Одесской области облачно. Ночью без существенных осадков, утром и днем умеренный дождь. Местами гололед и гололедица.

Ветер северо-восточный, днем юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 1-6°С тепла.

На автодорогах области местами гололедица.

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