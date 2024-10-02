Погода в Одесі 3 жовтня: чи чекати на серйозні зміни

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у четвер, 3 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не прогнозують, а повітря вдень може прогрітися до 22-25°С.
Прогноз погоди у Одесі на 3 жовтня
В Одесі у четвер утримається мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 13-15°С, вдень 20-22°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 3 жовтня
По Одеській області очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 10-15°С, вдень 20-25°С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.