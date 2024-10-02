Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 3 октября: ждать ли серьезных перемен

Погода в Одессе 3 октября: ждать ли серьезных перемен

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 3 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, а воздух днем может прогреться до 22-25°С.

Прогноз погоды в Одессе на 3 октября

В Одессе в четверг сохранится переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-15°С, днем 20-22°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 3 октября

По Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-15°С, днем 20-25°С.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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