Погода в Одессе 3 октября: ждать ли серьезных перемен

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 3 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, а воздух днем может прогреться до 22-25°С.
Прогноз погоды в Одессе на 3 октября
В Одессе в четверг сохранится переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 13-15°С, днем 20-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 3 октября
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-15°С, днем 20-25°С.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.