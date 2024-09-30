Прогноз синоптиків на вівторок, 1 жовтня: штормове попередження

Завтра, у вівторок, 1 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується очікуються пориви північного вітру 15-20 м/с.
Прогноз погоди в Одесі на 1 жовтня
Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ.
Вітер північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 12-14°C, вдень 21-23°C.
Температура морської води 19-20°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 1 жовтня
Хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, місцями помірний.
Вітер північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 9-14°C, вдень 18-23°C, місцями до 13°C.
На автошляхах області видимість добра.
Також, 1 жовтня очікується продовження пилової бурі, що накрила Одесу 30 вересня.