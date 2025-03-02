В Одессе туман

Прогноз погоди в Одесі на 3 березня

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В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Вночі невеликі опади. Вночі та вранці туман.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 4-6°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 3 березня

По Одеській області 3 березня хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликі опади, налипання мокрого снігу. Вночі та вранці туман, місцями слабка ожеледь, ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 3-8°С тепла.

На автодорогах області вночі та вранці туман видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.

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Фото Олени Баринової

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