Прогноз погоди в Одесі на 3 березня
В Одесі завтра хмарно з проясненнями. Вночі невеликі опади. Вночі та вранці туман.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-2°С тепла, вдень 4-6°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 3 березня
По Одеській області 3 березня хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликі опади, налипання мокрого снігу. Вночі та вранці туман, місцями слабка ожеледь, ожеледиця.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 3-8°С тепла.
На автодорогах області вночі та вранці туман видимість 200-500 м, місцями ожеледиця.
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Фото Олени Баринової