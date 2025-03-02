Прогноз погоды в Одессе на 3 марта
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки. Ночью и утром туман.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем 4-6°С тепла.
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Прогноз погоды в Одесской области на 3 марта
По Одесской области 3 марта облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, налипание мокрого снега. Ночью и утром туман, местами слабый гололед, гололедица.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 3-8°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман видимость 200-500 м, местами гололедица.
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Фото Елены Бариновой