В Одессе туман

Прогноз погоды в Одессе на 3 марта

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В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки. Ночью и утром туман.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-2°С тепла, днем 4-6°С тепла.

По теме: Март по-одесски: снег с дождиком заказывали? (фоторепортаж)

Прогноз погоды в Одесской области на 3 марта

По Одесской области 3 марта облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, налипание мокрого снега. Ночью и утром туман, местами слабый гололед, гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 3-8°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром туман видимость 200-500 м, местами гололедица.

Выбор редакции: Одесская область: как Балта весну встречает (фоторепортаж).

Фото Елены Бариновой

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