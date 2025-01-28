Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 29 січня
За прогнозами синоптиків, в Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-7°С тепла, вдень повітря прогріється до 8-10°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 29 січня
По Одеській області хмарно з проясненнями. Без значних опадів. Вночі та в першій половині дня туман.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 2-7°С тепла, вдень вона складе 9-14°С тепла.
На автошляхах області вночі та в першій половині дня туман, видимість 200-500 м.
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Фото Марії Котової