Приморский бульвар в январе, у Дюка
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Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 29 січня

За прогнозами синоптиків, в Одесі завтра хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-7°С тепла, вдень повітря прогріється до 8-10°С.

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Прогноз погоди в Одеській області на 29 січня

По Одеській області хмарно з проясненнями. Без значних опадів. Вночі та в першій половині дня туман.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7°С тепла, вдень вона складе 9-14°С тепла.

На автошляхах області вночі та в першій половині дня туман, видимість 200-500 м.

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Фото Марії Котової

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